A la Une ... La Guadeloupe a également droit à son couvre-feu surprise

Le préfet de Guadeloupe a annoncé hier un couvre-feu dans le département pour le réveillon. Les conditions sont toutefois un peu plus strictes qu’à La Réunion puisqu’il sera interdit de rentrer de fêtes privées après 22h.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 31 Décembre 2020 à 10:16 | Lu 693 fois

Comme La Réunion, la Guadeloupe a appris hier après-midi qu’un couvre-feu est instauré pour le réveillon du jour de l’an. Les Guadeloupéens ne pourront plus circuler, à pied ou en véhicule, entre 22h et 1h du matin.



Durant ce créneau, le retour à domicile sera autorisé pour les personnes qui auront passé la soirée dans des établissements autorisés à accueillir du public (hôtels, restaurants). Il sera par contre interdit de rentrer d’une fête privée à partir de 22h. Tous les restaurants devront être fermés à 1h du matin.



Entre 1h et 5h, le couvre-feu sera strict et personne ne pourra circuler sauf motifs impérieux.



Entre 22h et 5h du matin, une attestation dérogatoire sera obligatoire et devra être accompagnée d'un justificatif (attestation de l’employeur, facture de restaurant, etc.). Plus de 300 policiers, gendarmes et agents douanes seront mobilisés pour faire respecter ce couvre-feu.



Sébastien Lecornu, ministre des outre-mer, a annoncé sur son compte Twitter sa présence aux côtés des agents de l'État pour le réveillon.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité