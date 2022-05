A la Une .. La Grande mosquée de Saint-Denis a un nouveau président

Après 12 années à la présidence de la Grande mosquée de Saint-Denis, Iqbal Ingar laisse la place à Fezlé Ibrahim, ancien premier vice-président. Par SF - Publié le Mercredi 18 Mai 2022 à 09:04

Lundi dernier, lors de l'élection du nouveau président, Iqbal Ingar n’a pas proposé sa candidature, comme convenu. L’ancien président de la Grande mosquée de Saint-Denis se dit prêt à laisser à la main à jeunesse :



"J’ai passé 12 ans ici. Quand je suis arrivé, je me suis entouré de jeunes, et maintenant ils sont aptes à prendre la relève. Les gros chantiers sont terminés, j’ai décidé de passer la main. C’était prévu”, confie-t-il.



La nouvelle équipe est en place, composée en grande majorité de l’entourage de l’ancien président. Son successeur, Fezlé Ibrahim, "connaît bien les rouages de l’association”, indique Iqbal Ingar. Et pour cause, durant 6 ans, il a été le vice-président de la Grande mosquée de Saint-Denis.

Conserver l’esprit d’ouverture de la première mosquée de France



Fezlé Ibrahim devrait présider la première mosquée de France durant les trois prochaines années, en conservant la même ligne directrice.



"Le seul conseil que je peux donner, c’est que l’on continue à garder cet esprit d’ouverture sur la ville, sur La Réunion. C’est une mosquée qui a toujours été un espace social, d’échanges, de rencontres", explique l’ancien président, avant de poursuivre : "Il faut vraiment garder cet esprit qui est la marque de fabrique de cette mosquée. Elle est considérée comme la première mosquée de France, sa voix compte au niveau régional et national".

“Garder cet esprit de dialogue envers les autres cultes”



“Nous sommes membres fondateurs du Conseil français du culte musulman. Il faut garder cet esprit de dialogue également envers les autres cultes et ne pas oublier qu’à La Réunion, on passe d’une cathédrale à une mosquée, d’une mosquée à une pagote, d’une pagote à un temple, le tout concentré sur quelques centaines de mètres. Un dialogue s’est instauré entre nous, il faut que cela perdure dans le temps", conclut Iqbal Ingar.