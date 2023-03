Communiqué La Grande Rencontre : E. Leclerc Réunion renouvelle son job dating géant

Par NP - Publié le Vendredi 24 Mars 2023 à 16:33





Pour la deuxième année consécutive, E. Leclerc organise partout en France un grand rendez-vous de l’emploi. Baptisé la Grande Rencontre, cet événement d'ampleur est à nouveau décliné sur notre île par le Mouvement E. Leclerc Réunion et se tiendra le :



• Samedi 25 mars, de 9h à 16h, dans les centres commerciaux :

o La Réserve (Sainte-Marie),

o Le Portail (Saint-Leu),

o Les Casernes (Saint-Pierre)

o Les Terrass (Saint-Joseph).



L'événement inclura cette année les boutiques des galeries commerciales et des acteurs locaux de l’emploi, de l’insertion et de l’inclusion comme Pôle emploi, CAP Emploi, le RSMA, L’École de la 2e chance et les Missions locales (retrouvez la liste complète des partenaires ci-dessous).



Chaque stand proposera des offres d'emploi et des entretiens professionnels, mais aussi différentes animations pour permettre aux visiteurs de découvrir des métiers, d'avoir des conseils sur la rédaction d'un CV ou de mieux connaître les différents dispositifs d'aide à l'emploi existant.



Un jeu concours permettant de gagner un atelier de préparation du cv et des entretiens avec les équipes Ressources Humaines de E.Leclerc sera aussi organisé. « Même si les besoins en main d’œuvre sont réels, notre démarche va bien au-delà, précise Pascal Thiaw-Kine, Président du Mouvement E. Leclerc Réunion. Notre volonté commune, avec les partenaires de l’emploi et les commerçants, est d'unir nos forces pour détecter et révéler les talents locaux qui feront grandir nos entreprises et le territoire ».



Un site Internet rassemblant les offres d'emploi de E.Leclerc et ses partenaires



Troisième employeur de l'île avec plus de 2000 salariés, E. Leclerc Réunion mise sur la Grande Rencontre pour dénicher des talents et faire naître des vocations. Durant toute la journée, des visites sont organisées dans les quatre centres commerciaux de l'enseigne afin de mettre en avant l'investissement et le savoir-faire de ses collaborateurs. E. Leclerc Réunion propose une large palette de 90 métiers pour des profils très différents :



• Métiers de bouche (boulanger, boucher, traiteur,),

• Métiers d’encadrement (chef de rayon, chef de département,),

• Métiers administratifs et supports (ressources humaines, comptabilité, achat, contrôle de gestion, communication,),

• Métiers logistiques (logistique amont, process et méthodes logistiques)

• Et métiers de vente (employé de rayon, de caisse...)



Une plateforme centralisée est pour l'occasion mis en ligne par le pôle emploi et rassemble l'ensemble des offres d'emploi proposées par E. Leclerc et ses partenaires que ce soit en CDI, en apprentissage ou en alternance.



Découvrez les offres :

 Les Terrass, St Joseph

 La Réserve, Ste Marie

 Le Portail, St Leu

 Les Casernes, St Pierre



Ils participent à la Grande Rencontre et proposent des filières de formation et près de 75 offres :

 Pôle Emploi

 Les Missions Locales Sud, Ouest, Nord

 Cap Emploi

 Ecole de la 2e chance

 RSMA

 Zeop

 Orange

 Association cœur de ville de St Joseph

 Groupe Jina

 Groupe Safa

 Groupe Ghanty

 Maison de Presse

 KFC

 Mezzo

 O Tacos

 Groupe STW Invest

 Kiabi

