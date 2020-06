La Grande Ravine, témoin des grands moments de notre Histoire

Voyons comment les ouvrages qui se sont succédé racontent la manière dont l’Homme a appréhendé son environnement au fil du temps … Taillée comme un grand canyon coupé du monde de la planèze, la Grande Ravine sépare franchement et naturellement les espaces de vie des Réunionnais. À cette spécificité géologique, se rajoute la force dévastatrice des cyclones particulièrement observable au niveau de l’embouchure de cette ravine.



Nos ancêtres n’ont eu de cesse de défier les éléments par la construction – et reconstruction souvent – d’ouvrages d’arts ingénieux : pont pour piétons et voitures, pont pour le chemin de fer, pont du chemin de fer monté sur celui des voitures (!), téléphérique pour transporter le canne … jusqu’à l’exceptionnel viaduc de la Grande Ravine sur la route des Tamarins.



Sur une courte période de vingt années, entre 1912 et 1932, on observe quatre configurations différentes d’ouvrages permettant de franchir la Grande Ravine. Cette incroyable et rapide métamorphose est emblématique des grands moments de notre Histoire : celle du chemin de fer réunionnais, remplacé par le « tout voiture », le tout soumis aux aléas climatiques.

1882-1912 | Deux ponts pour des usages distincts 1913 | Un cyclone emporte le pont colonial