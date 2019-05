La Grande Lessive revient en couleurs cette année

Projet d’art participatif, La Grande Lessive 2019 a été organisée le jeudi 28 mars sous le thème original “De la couleur”. Ouverte à plusieurs publics (enfants, adolescents, adultes…), la manifestation a été portée par l’association de Saint-Gilles-les-Bains, Les Petits Boucaniers. À travers cet événement artistique, l’objectif consistait à favoriser l’épanouissement créatif, et à coordonner toutes actions d’animations culturelles, artistiques, sportives et socio-éducatives.



Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, La Grande Lessive est une manifestation culturelle internationale biannuelle qui adopte la forme d’une installation artistique éphémère faite par tous. En reprenant le principe d’étendage du linge, La Grande Lessive propose de développer un lien social à travers la pratique artistique.



Sous la forme de plusieurs milliers d’installations simultanées dans le monde entier le temps d’une journée, il s’agit de rassembler les réalisations artistiques de chaque participant. Depuis sa création, plusieurs millions de personnes de tous âges et conditions y ont déjà pris part dans 117 pays sur les cinq continents. Deux fois par an, des fils à linge sont tendus à l’intérieur ou à l’extérieur de sites choisis par des collectifs locaux : établissements scolaires, mairies, musées, médiathèques, bibliothèques, services hospitaliers, maisons de retraite, locaux associatifs, places publiques, rues… Le jour de La Grande Lessive, les participants sont invités à accrocher une réalisation (dessin, peinture, collage, photographie, conception numérique…) en format A4 à l’aide de pinces à linge pour une durée limitée à cette journée.



Chaque année, l’association Les Petits Boucaniers change l’endroit de son étendage créatif et a réalisé ce projet pour 2019 à l’école Evenor Lucas à Boucan Canot. Cela fait maintenant trois ans que les élèves de cette école participent à l’événement. Un moyen d’encourager les enfants à partager leurs oeuvres artistiques. Ce travail va également permettre aux élèves de prendre conscience de la présence de la couleur dans leur environnement, et la symbolique qu’elle peut avoir dans notre société.



Ces objectifs sont la promotion de la pratique artistique, de l’éducation et de l’enseignement artistiques, le soutien à la création contemporaine et le développement du lien social.