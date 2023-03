Communiqué La Grande Exposition du Fabriqué en France à L’Élysée : Prolongement de la date de fin du dépôt des candidatures

La Grande Exposition du Fabriqué en France fait son retour à l’Élysée. Initié par le Président de la République, ce rendez-vous annuel met à l’honneur les entreprises, les artisans, les producteurs et les industriels qui s’engagent pleinement dans la fabrication française. Nombre d’entreprises, qui avaient initialement jusqu’au 13 mars pour candidater, ont déjà déposé leur dossier de candidature. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 16 Mars 2023 à 14:23

Suite aux sollicitations de plusieurs autres entreprises, il a été décidé de rallonger le délai de candidatures jusqu’au 22 mars 2023. Les entreprises auront donc dix jours de plus pour finaliser leur dossier et candidater.



De même, suite à de nombreuses remontées d’associations engagées dans la fabrication française, il a été également décidé de leur permettre de pouvoir candidater à cette nouvelle édition et donc de pouvoir présenter leurs produits. Ils pourront donc bénéficier de l’allongement de la fin des candidatures pour remplir le formulaire demandé.



Pour toute question ou accompagnement dans les démarches de candidature, les entreprises candidates peuvent poser leurs questions par courriel à l’adresse suivante :



Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, et Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, se réjouissent de l'allongement du délai de dépôt des candidatures, qui permettra à un plus grand nombre d'entreprises et d'associations de participer à cette nouvelle édition pour présenter leur savoir-faire et leurs talents.

Pour toute question ou accompagnement dans les démarches de candidature, les entreprises candidates peuvent poser leurs questions par courriel à l'adresse suivante : fabrique-en-france.dge@finances.gouv.fr

Dépôt des candidatures jusqu'au 22 mars 2023 via ce lien http://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/fabrique-en-france-2023