A la Une .. La Gendarmerie relève 226 infractions et place 8 véhicules à la fourrière

Tout au long du week-end, les motocyclistes de l’EDSR, ont réalisé de nombreux contrôles routiers sur les principaux axes routiers de l'île, en ciblant particulièrement les infractions graves génératrices d'accidents.

Par GD - Publié le Dimanche 23 Janvier 2022 à 18:00

BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 21

NOMBRE D’INFRACTIONS : 226

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 09

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 04

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 07

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE: 25 dont 08 fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 10

NOMBRE DÉFAUT PERMIS CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 04

NOMBRE DE VITESSES : 161 dont 07 interceptions

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 08

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 06

NOMBRE NON-RESPECT PRIORITÉ : 03



NOMBRE NON-RESPECT LIGNE CONTINUE : 01



NOMBRE DE DÉFAUT ÉQUIPEMENT ET NON-PORT DE CASQUE PILOTE DEUX-ROUES : 08

NOMBRE DE NUISANCE / POLLUTION ET DÉFAUT D’HOMOLOGATION: 06



NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 02



NOMBRE DE PNEUMATIQUE LISSE : 01



NOMBRE REFUS D’OBTEMPÉRER : 02 (Identifiés)



NOMBRE NON-RESPECT DU COUVRE-FEU : 04