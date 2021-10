A la Une . La Gendarmerie immobilise 24 véhicules ce week-end, 4 finissent à la fourrière

Tout au long du week-end, les motocyclistes de l'E.D.S.R, ont mené des actions de lutte contre l'insécurité routière en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 24 Octobre 2021 à 17:56

BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE:



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 18

NOMBRE D’INFRACTIONS : 90

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 08

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 09

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 06

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE: 24 dont 04 fourrières

NOMBRE DE DÉFAUTS D’ASSURANCE : 04

NOMBRE DÉFAUT PERMIS CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 05

NOMBRE DE VITESSES : 20 dont 20 interceptions

NOMBRE DE NON-PORTS CEINTURE : 03

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE /DISTRACTEURS : 04

NOMBRE NON-RESPECT PRIORITÉ : 08



NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 04

NOMBRE DE DÉFAUT ÉQUIPEMENT ET NON PORT DE CASQUE PILOTE DEUX-ROUES : 03

RECEL DE VÉHICULE : 01



FAITS PARTICULIERS:



Samedi 16 octobre 2021 de 20h00 à 00h00, les motocyclistes de Saint-Paul et Rivière St-Louis ont réalisé un service de contrôle de zone, sur le secteur de Saint-Louis. Ce contrôle a donné lieu au relevé de plusieurs infractions, dont 5 alcoolémies, 6 conduites sous l’emprise de stupéfiants.



