Courrier des lecteurs La Gauche étiolée

Par Carl Joseph - Publié le Mardi 11 Janvier 2022 à 10:26

"Qui aime bien châtie bien !" C'est pourquoi j'ai jeté mon dévolu sur la droite hier.... Je suis pas sûr d'être motivé pour d'autres partis.

La Gauche n'a pas de champ politique dans cette élection..elle va s'étioler... Le terreau électoral s'est érodé... entraîné en partie par ruissellement vers le FN.

Pourquoi s'acharner.

Rien ne rassemble les Communistes et les Écolos, par exemple qui veulent sauver la Planète à tout prix mais sacrifiant l'humain, l'humanité, si chère aux Communistes.

Pour dire comme Geoffroy Géraud Legros, un ami internaute , ce sont les mêmes "badernes.".. Ségolène mise à la casse, à l'exception du jeune communiste du PCF, Fabien Roussel, qui a eu le courage de parler de "la France qui aime le bon vin et les bons plats"...il en fallait pas plus pour que les briscards de la Gauche islamo gauchiste, technocrate, "puritaine" idéologiquement et de pacotille, crient au scandale, le qualifiant d'identitaire....qui aime la France , ses valeurs et ce qu'elle représente est identitaire évidemment..on commence par s'aimer comme on est avant de prétendre aimer les autres.

J'aime la France. La Gauche est dans l'idéologie pure ce que rejettent les Français qui veulent qu'on parle des Français et de la France !

De not péï, de not nation...de ses z'enfans. Koman nous fé pou vive ensemb en légalité de "droit" é de "considération". Pou ke not péï lé respekté! Pou ke lé zot nations i marche pa su not pié. Sa la pa bon mem !