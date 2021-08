Animaux La Gamelle Solidaire fin de mois pour l'Arche de Noé Réunion





A 30 € le sac de Yock Volailles à Fermes et jardins, ce sont pas moins de 4 500 € supplémentaires qu il nous a fallu collecter en 2020 et que nous devrons également trouver tout au long de l'année 2021.



Savez-vous qu'avec 1€, nous offrons le gîte et le couvert à un chat ou un chien par jour ?



Alors le calcul est vite fait : 150 € c'est le budget quotidien pour nos 150 chiens et chats hébergés à l'Arche de noé de Ste Anne, à notre refuge de Bonne Espérance et en familles-relais en attente d'adoption, ou en accueil 3ème jeunesse pour quelques vétérans. A cela s'ajoutent; pour l'hygiène quotidienne de nos minets et minettes, pas moins de 30litres de litières de chats par jour soit un budget mensuel de 300 €.



Ce qui fait, pour cette dernière semaine d'août 1 120 € à collecter.



Le lien vers la cagnotte



Merci à tous !



Astrid PUISSANT

DROIT DE CITE

Refuge ARCHE DE NOE

70 RN2

97437 SAINTE ANNE

0692 36 28 09



L'association Droit de Cité est aussi à la recherche d'un(e) employé(e) :



Durée : ​remplacement pendant 4 semaines. En principe le ou la candidate est hébergée dans notre maison qui est libre et où sont les animaux du refuge (animaux âgés, animaux sous traitement, chiennes et chattes allaitantes, chatons ou chiots).



La personne effectue les achats quotidiens dans nos commerces habituels pour le refuge de Ste Anne et celui de Ste Rose et livre les deux sites. Elle a aussi en charge les visites chez le vétérinaire pour les animaux qui en ont besoin. Elle est également le pivot vers lequel doivent converger les demandes des deux agents de chenils de Ste Anne et des deux de Ste Rose.



Elle doit pouvoir reconnaitre si un animal chien ou chat va bien ou pas et s'assurer que tout ce petit monde est bien présent aux heures des repas qui doivent être distribués à heures régulières comme ils sont habitués.



A partir du mois d'octobre, le contrat peut être prolongé pour permettre aux 3 agents de chenils qui n'ont pris de vacances pour le moment de prendre leurs congés annuels à tour de rôle.



Il n'y a pas vraiment de jour de repos hebdomadaire mais le dimanche on ne fait pas de courses et pas de nettoyage; il n y a uniquement la distributiion de la nourriture matin et soir.



La personne est libre tous les après-midi de 13h à 18h. Bienvenue sur cette cagnotte que vous connaissez bien puisqu'elle vous est présentée chaque mois depuis deux ans, généralement en fin de mois, lorsque les besoins en aliments chiens et chats restent constants alors que les dons se font plus capricieux. A cela s'ajoute depuis la pandémie la chute vertigineuse des dons de sacs prépayés en jardinerie qui sont passés de 180 sacs de 20 kg offerts en 2019 à 34 sacs seulement offerts en 2020. Le même scénario se répétant en 2021.A 30 € le sac de Yock Volailles à Fermes et jardins, ce sont pas moins de 4 500 € supplémentaires qu il nous a fallu collecter en 2020 et que nous devrons également trouver tout au long de l'année 2021.Savez-vous qu'avec 1€, nous offrons le gîte et le couvert à un chat ou un chien par jour ?Alors le calcul est vite fait : 150 € c'est le budget quotidien pour nos 150 chiens et chats hébergés à l'Arche de noé de Ste Anne, à notre refuge de Bonne Espérance et en familles-relais en attente d'adoption, ou en accueil 3ème jeunesse pour quelques vétérans. A cela s'ajoutent; pour l'hygiène quotidienne de nos minets et minettes, pas moins de 30litres de litières de chats par jour soit un budget mensuel de 300 €.Ce qui fait, pour cette dernière semaine d'août 1 120 € à collecter.Merci à tous !Astrid PUISSANTDROIT DE CITERefuge ARCHE DE NOE70 RN297437 SAINTE ANNE0692 36 28 09Durée : ​remplacement pendant 4 semaines. En principe le ou la candidate est hébergée dans notre maison qui est libre et où sont les animaux du refuge (animaux âgés, animaux sous traitement, chiennes et chattes allaitantes, chatons ou chiots).La personne effectue les achats quotidiens dans nos commerces habituels pour le refuge de Ste Anne et celui de Ste Rose et livre les deux sites. Elle a aussi en charge les visites chez le vétérinaire pour les animaux qui en ont besoin. Elle est également le pivot vers lequel doivent converger les demandes des deux agents de chenils de Ste Anne et des deux de Ste Rose.Elle doit pouvoir reconnaitre si un animal chien ou chat va bien ou pas et s'assurer que tout ce petit monde est bien présent aux heures des repas qui doivent être distribués à heures régulières comme ils sont habitués.A partir du mois d'octobre, le contrat peut être prolongé pour permettre aux 3 agents de chenils qui n'ont pris de vacances pour le moment de prendre leurs congés annuels à tour de rôle.Il n'y a pas vraiment de jour de repos hebdomadaire mais le dimanche on ne fait pas de courses et pas de nettoyage; il n y a uniquement la distributiion de la nourriture matin et soir.La personne est libre tous les après-midi de 13h à 18h. LG Lu 104 fois







Dans la même rubrique : < > Ste-Suzanne : 14 chiots découverts dans une carcasse de voiture, des bénévoles interpellent la mairie Errance animale : L'Ordre des vétérinaires met un stop à un projet de stérilisation