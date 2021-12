La GAMELLE SOLIDAIRE DE NOVEMBRE : un mal de chien pour la remplir

Misère, misère.... A quelques heures de la fin du mois, seulement UNE GAMELLE SUR DIX a été offerte à nos pensionnaires chiens et chats avec la GAMELLE SOLIDAIRE DE NOVEMBRE (soit 450 repas à 1 € offerts sur 4500 distribués depuis le début du mois).Depuis le début du mois, les jours se suivent et se ressemblent avec l'obligation quasi-quotidienne derechercher de la trésorerie pour subvenir aux besoins de nos pensionnnaires.ET c'est très, très laborieux....Alors pour ne pas rester aux oubliettes, je retourne faire une tournée des popottes au risque de vous casserles pieds ; mais comme on n'a rien sans rien......Pour nous aider en cette fin de mois qui s’avère plutôt difficile, voici le lien vers la GAMELLE SOLIDAIRE DE NOVEMBRE DE L’ARCHE DE NOE, une cagnotte que vous connaissez bien car nous la renouvelons chaque mois en faveur de nos pensionnaires chiens et chats.- chacun participe du montant qu’il souhaite- Tous les paiements sont sécurisésMerci à tous !Astrid PUISSANT, Présidente DROIT DE CITE – Refuge Arche de noe – SAINTE ANNE (Réunion)