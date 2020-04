Courrier des lecteurs La France traverse-t-elle réellement une "crise sanitaire sans précédent" ?

Au milieu du bruit et de la fureur généralisés , entretenus par les medias mainstream en continu , il n'est pas interdit de procéder à une analyse plus froide des statistiques de mortalité en lien avec le covid-19 , gracieusement et exceptionnellement mises à disposition du public par l'Insee... On peine en effet à mesurer l'impact sanitaire réel du covid , tant les données qui nous sont livrées sont parcellaires et relatives . Le juge de paix sera en définitive les taux de mortalité globaux , toutes origines confondues ( hôpital , EHPAD , domicile ) . Donc voyons ce que nous dit pour l'heure l'INSEE : site source : https://insee.fr/fr/information/4470857… Les conclusions sont aussi étonnantes qu'implacables. On constate qu'au 31/03 la courbe de mortalité en mars 2020 a à peine dépassé celle de mars 2018. -56 477 décès du 01/03 au 31/03/2020 - 54 966 décès du 01/03 au 31/03/2018 Soit une sur-mortalité de....2,74% par rapport à mars 2018 !!!!! . Si l'on se réfère à l'historique des registres mensuels de mortalité au mois de mars , l'année 2020 est, par exemple, équivalente à celle du mois de février 2015 donc rien de spectaculaire . Dans un passé plus récent, des chiffres de mortalité bien supérieurs ont même été relevés, notamment en janvier 2017 où l'Insee avait relevé 68.816 dècès mensuels , soit 22% supérieur à notre fameux mois de mars 2020 "version covid" ! Ensuite, si l'on considère la situation par département , on constate que sur l'ensemble du mois de mars : ⁃ trois départements comptent au moins deux fois plus de décès entre le 1er mars et le 6 avril 2020 que sur la même période de 2019 : le Haut-Rhin (+ 143 %), la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine. ⁃ neuf autres départements enregistrent un nombre de décès supérieur de 50 % à moins de 100 % à celui observé en 2019. Il s'agit de tous les autres départements franciliens - le Val-de-Marne (+ 78 %), le Val-d'Oise (+ 70 %), Paris (+ 62 %), l'Essonne (+ 61 %), la Seine-et-Marne (+ 55 %) et les Yvelines (+ 52 %) – mais également des Vosges (+ 74 %), de la Moselle (+ 60 %), du Bas-Rhin (+ 56 %) et de l'Oise (+ 53 %). ⁃ trente-deux départements enregistrent un nombre de décès supérieur d'au moins 20 % à 2019. ⁃ à l'opposé, 29 départements ont moins de décès enregistrés entre le 1er mars et le 6 avril 2020 que sur la même période de 2019. Ces départements sont essentiellement situés dans l'Ouest et le Centre de la France. L Réunion se situe dans cette catégorie . Tirez en les conclusions que vous voulez et revoyons nous au mois de mai où nous aurons les chiffres d'avril. Pierre BALCON







