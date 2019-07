La France sommée de stopper la chasse à la glu, déjà interdite à La Réunion

L'Union européenne a lancé jeudi dernier un avertissement à la France quant à la pratique illégale de certaines méthodes de chasse. Non sélective, la chasse à la glu est notamment dans le viseur en ce qu'elle ne respecte pas la directive "Oiseaux" sur la conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats.



La commission européenne a donc adressé une lettre de mise en demeure, première étape d'un processus qui peut aboutir à une saisie de la Cour de justice de l'Union européenne , en l'absence de réponse satisfaisante de l'État français.



La chasse à la glu consiste à capturer des oiseaux à l’aide de tiges en bois enduites de colle posées sur des branches. Jugée cruelle par les défenseurs des animaux, cette technique "traditionnelle" est encore autorisée dans cinq départements du Sud-Est (Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse), le Conseil d'Etat ayant rejeté en janvier dernier le recours de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) opposée à cette méthode.



Interdite à La Réunion, elle relève du braconnage



La Réunion ne fait pas partie des départements autorisés par la France à pratiquer la chasse à la glu. Ce qui n'empêche pas certains chasseurs de sévir. Dans ce cas, "c'est un acte de braconnage", explique François-Xavier Couzi, le directeur de la SEOR (Société d'Etudes Ornithologiques de la Réunion).



"Les oiseaux capturés sont englués au niveau des pattes et des ailes, ça a des effets importants sur le volatile", explique-t-il, rappelant le problème de leur caractère sélectif. "L a personne a l'intention de capturer un type d'oiseau, mais ce n'est pas forcément celui visé qui sera piégé, et ce dernier sera [quand-même] condamné à une mort certaine".



Si la pratique existe encore, difficile de quantifier le nombre de braconniers, confie-t-on du côté de la BNOI (Brigade de la nature de l'océan Indien). En cas d'infractions, les peines sont variables. "Les sanctions encourues dépendent des espèces touchées par le piège", explique Frédéric Rozet, chef de service. "Si c'est une espèce protégée, comme le Tuit-Tuit, ça peut aller jusqu’à de la prison".