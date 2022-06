Courrier des lecteurs La France rétrogradée au rang de la IV République. Pauvre Général !

Par Carl Joseph - Publié le Jeudi 23 Juin 2022 à 11:12

N'ayant pas la majorité absolue pour gouverner, telle a été la volonté du peuple de France, Macron reprend les vieilles ficelles d'il y a 60 ans....

J'étais petit dans les 15 ans à peine, quand les nouvelles tombaient venant du seul journal de l'Ile,autorisé, le gouvernement venait de tomber.

Ça a été comme ça à plusieurs reprises.

Photos à l'appui, j'admirais les ventres obèses des politiques d'alors représentant en autres le premier ministre sortant ...en pleine séance, vociférant!

C'était houleux....

Espiègle déjà pour tout ce qui touchait à la vie politique, la maman qui régnait dans la maison, donnait son avis, éclairait le reste de la nichée ... tout ce fatras politique me séduisait sans trop comprendre ni savoir pourquoi....les situations bordéliques de la vie politique m'excitaient.

Ça me changeait de la magistrature et de l'ordre régnant dans la maison sous l'autorité de maman, pauvre veuve esseulée, sa nichée sous sa seule responsabilité.

Un goût précoce pour tous les merdiers générés par les hommes. Mon côté borderline s'en nourrissait...en secret,pour ne jamais me quitter. Pour y revenir, Macron envisage comme option un gouvernement d'union nationale Communistes et Frontistes réunis. J'en rêve !

On comprend pourquoi la Nupes n'a tenu que pour le soir de l'élection. Personne n'a envie de passer à la trappe. Macron en mode charo devient le briseur des Nupes! Les Nupés/dupés n'ont qu'à se rhabiller. L'occasion pour certains de participer à un gouvernement en faisant 2,5% de l'électorat , au même titre que celui qui fait 45 % ,qu'elle aubaine!

C'est tout le côté magique des élections démocratiques.