La France restitue à Madagascar la couronne de la reine Ranavalona III

Conformément aux engagements pris entre les présidents Emmanuel Macron et Andry Rajoelina en 2020, la France remettra ce jeudi 5 novembre à Madagascar une pièce royale qui ornait le dôme du dais de la Reine Ranavalona III.



Exposé au Musée des Armées françaises depuis 1910, ce symbole de la royauté malgache, fait en métal doré et velours en forme de couronne, surmontait le dais royal sous lequel la Reine s’adressait à la population lors d’événements solennels appelés « Grand Kabary ». Les colons français avaient transféré cet objet symbole de pouvoir en 1897 en France.



"Cette remise réaffirme la volonté commune des autorités de nos deux pays de poursuivre et d’approfondir dans tous les domaines une coopération ancienne et particulièrement riche", écrivent la ministre de la Défense Florence Parly et la ministre de la Culture Lalatiana Andriatongarivo.



Cette restitution s'inscrit dans un événement patrimonial majeur pour la Grande Ile avec l'inauguration, ce 6 novembre, du Palais de Manjakamiadana, plus connu sous le nom de Palais de la Reine, qui domine la capitale Antananarivo. Sa réouverture aura lieu symboliquement un quart de siècle après l’incendie qui avait ravagé le palais. C'était le 6 novembre 1995.