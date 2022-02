Courrier des lecteurs La France qui se révolutionne...

Par Carl Joseph - Publié le Lundi 7 Février 2022 à 10:33

Si la machine à vapeur a révolutionné l'industrie et la France a eu sa part, c'est pas demain que certains sortis comme des maquereaux de leur baril de saumure vont révolutionner la France...

Les mêmes qui n'ont pas agi politiquement se satisfaisant d'écrire des livres, de compiler des analyses mais sans jamais être réellement dans l'action.

Qu'à cela ne tienne ! Ils ont décidé avec l'âge de leurs artères de mettre la baillonnette au bout du fusil et la Marseillaise retentit à tout va.

Ils n'ont jamais été dans le temps, donc en mémoire même ils n'ont rien, leur outil c'est la rétroprojecteur...la diapo retrouvée que l'on repasse aux amis.. histoire de créer de l'émotion pour une meilleure adhésion à une Reconquête aventureuse.

Une Reconquête de quoi ? La France est engluée dans son allégeance à l'Amérique, à Wall's Street, aux Présidents qui se succèdent, à sa malbouffe, à ses us et coutumes.

A l'Asie toute entière également pour ses sparadraps médicaux, ses masques chirurgicaux, ses Dolipranes, ses maillots de bains et ses petites culottes de chez Wish !

Elle est pour cela, en plus de sa balance commerciale déficitaire, en redevance d'une enveloppe de 140millions de $ à verser à la Chine pour son statut de pays en voie de développement...la seconde puissance économique mondiale... comme aide à son développement...

Le nez dans le 💩 caca, ils ne voient que les minorités vivant en France comme responsables de ce gâchis... la civilisation dominante a trouvé ses boucs émissaires... qui sont-ils ? Pas la peine de les énumérer, tous ceux qui n'ont pas la peau suffisamment blanche, d'une culture venue d'ailleurs et qui ne récitent pas je crois en Dieu !

Un peu comme si c'était eux le dépositaire du salut de Dieu.