La France perd de sa superbe!

Le coq gaulois a les pieds dans la merde, au moins dans deux domaines:

a)dans sa gestion de la Covid et de la vaccination

b) dans son assurance et supériorité militaire notamment dans la lutte contre le terrorisme islamique



"C' est un échec militaire" sic André BOURGEOT Specialiste du Mali.

Un domaine où l' on note pas de grande concurrence entre les États de l' Europe.

.

Un début d' année difficile pour le Président et sa majorité qui nous gouvernent avec un certain amateurisme.

Croisons les doigts.



La France est un pays où la détermination n' est que dans les mots.

On retrouve ça dans toutes les situations.



Il ne suffit pas de déclarer que la France est une NATION, il faut encore apporter la preuve de son UNITÉ. .. on en est loin.

C' est plutôt une politique des États qui se dessine en Europe comme de par le monde.

La France gagnerait à se mettre au niveau.



La faiblesse de l' Occident et l' on ne sait pas le sort nouveau réservé à l' Amérique d' après les élections, laisse la part belle aux civilisations du Confusius .



C' est vers là que se déplace inexorablement le centre du Monde.