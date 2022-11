La France mènera l'année prochaine une simulation de guerre à grande échelle

Cet exercice à grande échelle comprendra trois phases. Entre fin février et début mai, 7.000 militaires seront engagés dans une séquence qui comprendra des opérations navales en Méditerranée, une opération amphibie puis une phase aéroportée dans le sud de la France. Il s’agira de simuler une intervention dans un pays déstabilisé par des milices, frontalier d’un État puissant orchestrant ces troubles, et doté de l’arme nucléaire.



Par la suite, mi-avril à début mai, les armées simuleront un affrontement aéroterrestre avec le déploiement de 10 à 12.000 militaires dans le nord-est de la France.



L’exercice Orion aura la particularité d’impliquer toutes les composantes des armées (terre, mer, air, spatial) dans l’ensemble des champs matériels et immatériels (cyber, informationnel) avec des partenaires européens (Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Italie, Espagne) et les États-Unis, qui vont jouer une division de manière numérisée. Cette idée est née en 2020, précise le général Yves Metayer, commandant de la division emploi des forces à l’état-major des armées. "Le contexte géostratégique justifie cet exercice", soutient-il.



Y seront notamment déployés les nouveaux blindés Griffon de l’armée de Terre, des chars Leclerc, mais également des systèmes de défense sol-air, des avions de combat ainsi que le porte-avions Charles de Gaulle et deux porte-hélicoptères amphibies.