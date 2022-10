A la Une .. La France insoumise perçue comme plus dangereuse que le Rassemblement national

Les coups d'éclat de Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin ou dernièrement de Danièle Obono ne semblent pas convaincre la majorité des Français. Dans un sondage réalisé par Ipsos et Sopra Steria pour le journal Le Monde, le Cevipof et la fondation Jean-Jaurès et intitulé "Fractures françaises - Opposition : la bataille France insoumise / Rassemblement national", près de 53% des Français estiment que la stratégie d'opposition de la France insoumise à l'Assemblée nationale est "trop radicale" contre 34% qui font ce reproche au Rassemblement national. Par NP - Publié le Mercredi 5 Octobre 2022 à 18:22

Les deux partis, Rassemblement national (RN) et La France insoumise (LFI), ont mis en place ces dernières années des stratégies résolument différentes pour conquérir les électeurs. Comme rappelé par les auteurs de ce sondage , La France insoumise a fait le choix d'une opposition virulente à l'Assemblée nationale pour aller reconquérir l'électorat populaire tandis que le parti de l'ex-candidate à la présidentielle Marine Le Pen a fait le choix d'une stratégie de dédiabolisation et de normalisation de l'ex-Front national.

LFI désormais vu comme le parti le plus dangereux pour la démocratie



Et à ce petit jeu, c'est le RN qui en sort largement gagnant : près de 35% des Français approuvent ce RN new look, plaçant ce dernier loin devant Les Républicains, le Parti socialiste, Europe Écologie-Les Verts, le Parti communiste français et la France insoumise (24%). Jamais le RN n'avait été à ce point dédiabolisé dans la société française, commente la Fondation Jean-Jaurès.



Autre élément marquant de ce sondage : bien qu'encore perçu par une majorité de Français (54%) comme étant un parti "dangereux pour la démocratie", le RN est devancé sur cette question par la France insoumise (57%), une première dans l'histoire de ce sondage.



Par ailleurs, 39% des sondés estiment que le Rassemblement national est capable de gouverner le pays contre 26% pour la France insoumise, et que le RN est proche de leurs préoccupations pour 37% d'entre eux contre 28% pour la France insoumise.