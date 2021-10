La France est-elle à l'abri d'une cinquième vague ?

Alors que l'année dernière à la même époque, le début de l'automne était marqué par une deuxième vague synonyme de nombreuses restrictions dans l'Hexagone, les spécialistes de l'épidémie de coronavirus se montrent optimistes face aux chiffres qui confirment ces dernières semaines la baisse des contaminations.



Le fort taux de vaccination est encourageant mais les experts s'accordent sur le thème de la vigilance, indiquant que "l'épidémie n'est pas terminée". Le virus continue en effet de circuler mais dans des proportions bien moindres, avec un nombre de contaminations par jour descendu autour de 5 000 et des nouvelles hospitalisations quotidiennes également en baisse : moins de 300 patients par jour en moyenne depuis la semaine dernière, peut-on lire dans la presse métropolitaine.



D'après l'épidémiologiste Mircea Sofonea, "pour que la situation s'inverse, il faudrait un nouveau variant ou qu'il y ait un changement brutal dans l'application des gestes barrières". Mais pour l'heure, aucun nouveau variant à l'horizon et l'application des mesures sanitaires se poursuit. Même la rentrée scolaire n'a pas eu les effets redoutés. Une éclaircie qui serait, selon les chercheurs, le résultat de la vaccination, élément qui a complètement changé la donne si on compare avec les données de l'an dernier à la même époque.



Pas de nouveau variant



Les derniers chiffres de Santé publique France indiquent que près de 86% des Français ont un schéma vaccinal complet et plus de 88% des 18 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19.



Pour autant, le coronavirus ne va pas disparaître de si tôt de nos vies. Les scénarii envisagés par les experts évoquent pour le futur "une circulation de type grippal, avec une saisonnalité induite par la météo et la durée du jour, un impact sanitaire du Covid-19 plus ou moins important selon les années et des vaccins qu'il faudra éventuellement actualiser".



À moyen terme, les vaccinés devront certainement se faire injecter une troisième dose. Les épidémiologistes citent comme exemple Israël qui a été très actif sur la vaccination fin 2020 avant de faire face à une nouvelle flambée des cas Covid en juillet et août dernier.



L'administration de la troisième dose pour éviter la cinquième vague a commencé doucement par la vaccination des personnes les plus âgées et les plus fragiles. Il y a fort à parier qu'elle se poursuivra d'ici la fin de l'année par le reste de la population.