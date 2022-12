La France en route pour la demi-finale : Des tweets de Jordan Bardella et Eric Ciotti font jaser

"Merci Olivier Giroud, merci Didier Deschamps, merci l'équipe de France", a tweeté le président du RN Jordan Bardella après la qualification des Bleus en demi-finale, et ce, omettant le nom d’Aurelien Tchouaméni, qui a inscrit le premier but de la qualification tricolore. "Encore une marche à franchir et les Bleus pourront écrire une des plus belles pages de l'histoire du football français. Bravo et allez décrocher cette 3e étoile", a tweeté Marine Le Pen pour sa part.



"Tous derrière l'équipe de France pour la demi-finale" face au Maroc mercredi soir et "bravo les Bleus", a applaudi pour sa part la Première ministre Elisabeth Borne sur le même réseau social. Le candidat à la présidence de LR Eric Ciotti a lui félicité "un très grand Lloris, un Giroud magistral et une équipe solide".





Suggérant une omission volontaire liée à la couleur de peau du joueur, Olivier Faure, le numéro un du PS a tweeté de son côté : "Soit Jordan Bardella et Eric Ciotti n'ont pas regardé la première mi-temps, soit ils ne connaissent pas le nom d’Aurélien Tchouaméni, soit..."



Avant le début du Mondial, le président Emmanuel Macron, avait annoncé sa présence au Qatar pour la demi-finale ou la finale en cas de qualification des Bleus, ce qu'il devra confirmer. "Plus que deux étapes !", avait tweeté le président français lors de la qualification des Bleus pour la demi-finale.



"Bravo aux Bleus, bravo à notre belle équipe qui s'est battue jusqu'au bout et qui nous promet une belle demi-finale avec cette si belle équipe marocaine", a tweeté le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel. Plus tôt, il avait félicité, comme plusieurs autres responsables politiques, "les 'Lions de l'Atlas', premier pays africain à se qualifier pour une demi-finale de Coupe du Monde de foot".