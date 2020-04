Le Pr Jérôme Salomon a dressé, comme tous les soirs depuis le ministère de la Santé, la situation épidémiologique en France.



Au cours de ces dernières 24 heures, ce sont 441 décès qui ont été enregistrés en milieu hospitalier, contre 588 au cours de la journée de vendredi.



Depuis le 1er mars, la France déplore donc 5532 décès liés au coronavirus. 82% de ces décès surviennent chez les personnes de plus de 70 ans, précise Jérôme Salomon.



Si l’on tient compte des chiffres communiqués par les Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, 2028 sont décédées dans des Ehpad depuis le 1er mars.



En cumulant le nombre de décès survenus en milieu hospitalier et dans les Ehpad, la France compte 7560 décès liés au Covid-19 (toujours depuis le 1er mars).



Des personnes de moins de 30 ans connaissent aussi des formes graves du Covid



Enfin, vous le savez, nous suivons l’évolution de la mortalité toutes causes confondues, à savoir tous les décès signalés en mairie par l’état-civil, à l’hôpital, en structure médico-social et à la maison. A l’échelon national, l’excès de décès par rapport à la mortalité attendue se renforce en semaine 13 et atteint désormais 27% d’augmentation, signale le directeur général de la Santé.



Ce samedi 4 avril 2020, 28143 personnes sont hospitalisées en France, soit 711 de plus qu’hier. Parmi elles, 6838 cas graves nécessitent des soins lourds en réanimation.



Au rayon des bonnes nouvelles, 2111 patients sont sortis guéris ces dernières 24 heures. Ce qui fait 15000 en tout depuis le début de l’épidémie en France.



Preuve que le virus ne touche pas que les personnes âgées, 105 personnes sont placées en réanimation et sont âgées de moins de 30 ans.