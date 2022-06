La grande Une La France compte 4,5 millions de riches, en faites-vous partie ?

L'Observatoire des inégalités a publié son rapport annuel ce 1er juin. Le bilan est sans appel : L'écart entre les plus riches et les plus pauvres s'agrandit au fil des années. Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 2 Juin 2022 à 07:57

Le rapport de l'Observatoire des inégalités s'appuie sur les données de l'INSEE et du ministère de l'Economie pour dresser un portrait socio-économique de la France sur l'année 2021.



4,5 millions de Français sont considérés comme riches, ce qui représente 7% de la population. L'étude menée par l'Observatoire des inégalités précise que les revenus des riches ont beaucoup plus augmenté que ceux des classes moyennes et populaires entre 1998 et 2008. Mais les personnes aisées ont aussi été touchées par les crises successives et leur niveau de vie reste stable sur les dix dernières années.



1% pour de la population vit avec plus de 7.180 euros par mois pour un adulte, après impôts. Les 10% les plus riches représentent 28% de l'ensemble des revenus avant impôts et 46% du patrimoine immobilier de France.

Faites-vous partie des riches ?



L'Observatoire des inégalités considère qu'une personne (seule) est riche si elle a un revenu mensuel deux fois supérieur au niveau de vie médian en France, après prélèvement des impôts. Si vous êtes seul et que vous gagnez au moins 3.673 euros par mois, vous êtes riches !



Il peut s'agir d'un salaire ou de dividendes ou encore du patrimoine, immobilier par exemple. 4,6 millions de ménages possèdent plus du triple du patrimoine médian, c'est-à-dire des biens d'une valeur de près de 500.000 euros. 16% des ménages français dépassent ce seuil et 4% sont millionnaires.

La lutte des classes est toujours d'actualité



Le rapport de l'Observatoire des inégalités révèle par ailleurs que le niveau de vie annuel moyen des 10% les plus riches a progressé de 9.100 euros en l'espace de 20 ans, entre 1999 et 2019. La hausse pour les classes moyennes était de 3.300 euros sur la même période.



L'évolution est aussi favorable pour les 10% les plus riches qui ont vu le patrimoine moyen doubler sur la première décennie du millénaire. Les fortunes professionnelles ont vu leur valeur quadrupler durant les mêmes années.



Les conséquences de la crise du coronavirus ne sont pas encore connues mais le rapport indique que les riches ont épargné durant le confinement et ont profité des baisses d'impôts mais aussi de la suppression de la taxe d'habitation aux ménages les plus aisés.

Qui sont les riches ?



L'Observatoire des inégalités diffuse ce 1er juin son deuxième rapport annuel. Les experts ont souhaité aller plus loin et dresser un portrait socio-démographique des riches.



Ils sont généralement plus âgés que la moyenne de la population (57 ans). Ce sont le plus souvent des cadres supérieurs du privé ou du public. Les travailleurs indépendants (chefs d'entreprise, médecins, juristes, etc.) sont particulièrement représentés parmi le 1% ou le millième des plus riches. Les plus aussi sont souvent en couple et sans enfant à charge (63%).





Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint