La France compte 357 décès supplémentaires liés au Covid-19, 16 183 personnes sont sorties guéries de l’hôpital

Le Pr Jérôme Salomon n'est pas intervenu en direct ce dimanche pour annoncer la situation épidémiologique en cours en France. Un communiqué a cependant été diffusé.



Sur les dernières 24 heures, 357 personnes sont décédées en milieu hospitalier en lien avec le Covid-19. 28 891 personnes hospitalisées pour infection à COVID-19, soit 748 personnes de plus qu’hier. "Depuis hier, nous comptons 390 entrées de plus en réanimation, mais 250 personnes sont sorties. Ce sont donc 140 personnes supplémentaires qui ont été prises en charge par rapport à la veille. Ce solde reste positif, mais se réduit progressivement".



Depuis le 1er mars, La France compte 70 478 cas confirmés de COVID-19 et 5 889 décès dans les établissements de santé.



6 978 personnes sont en réanimation.



16 183 personnes sont sorties guéries de l’hôpital depuis le début de l’épidémie.



35% des patients hospitalisés en réanimation ont moins de 60 ans. 106 personnes sont âgées de moins de 30 ans.



Ces données confirment que l’épidémie se poursuit dans notre pays et continue à frapper durement.



Le secteur social et médico-social est aussi fortement touché, indique ce dimanche le communiqué. "3 704 établissements sociaux et médico-sociaux font état de 22 361 cas de COVID-19 confirmés ou possibles sur l’ensemble de la période épidémique depuis le 1er mars. 2 189 décès rattachés au COVID – 19 sont à déplorer depuis cette date".