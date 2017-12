La France championne d'Europe en matière de pression fiscale

La France est en 2016 le pays de l'Union européenne où la pression fiscale est la plus forte par rapport à la richesse produite. L'Office européen de statistiques Eurostat révèle en effet que les impôts et les cotisations sociales représentent 47,6% du PIB en France, alors que le taux est de 41,3% pour la zone euro, et de 40% pour l'ensemble des Etats membres de l'UE.



La France passe ainsi devant le Danemark (avec 47,3%). Ce taux est de 46,8% pour la Belgique et de 40,4% pour l'Allemagne. En bas du classement se trouvent l'Irlande (23,8%), la Roumanie (26%) et la Bulgarie (29%).



"Les indicateurs fiscaux sont compilés dans un cadre harmonisé sur la base du système européen des comptes, permettant une comparaison précise des systèmes fiscaux et politiques fiscales entre États membres de l'UE", assure Eurostat.



Toutefois, la répartition de la pression fiscale n'est pas la même dans tous les pays. Selon l'office européen de statistiques, la pression fiscale sur les entreprises est plus élevée en France qu’en moyenne dans l’Union Européenne, mais celle qui pèsent sur les particuliers est à l'inverse plus faible (8,7% contre 9,3% pour l'Union européenne).