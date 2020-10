La France: billot des extrémistes islamistes ?

Aujourd’hui, en ce 29 Octobre 2020, Le Territoire National a été La Cible une nouvelle fois en tout juste huit jours d’un acte sordide, lâche et barbare. Saurions-nous le qualifier de boucherie sans manquer de respect aux victimes égorgées en ce jour ? Ne nous en habituons pas ! Non, de non ! Puissions-nous, nous en étonner sans agir avec émotion poussant à la révolte qui ne construit rien de bon !



En effet, pendant la matinée à Nice, vers 09h00 Métropolitaine alors qu’ici, à La Réunion nous passions à table pour la pause méridienne, et essayant certainement de penser à autre chose qu’un reconfinement National, au niveau régional, annoncé hier soir par Mr Emmanuel Macron, Président de La République. Aujourd’hui nous apprenons une nouvelle cruauté.



Se divertir, prendre de la hauteur dans sa réflexion pour un meilleur agir devient un effort presque surhumain tant nous avons et sommes toujours sollicités, ce que nous devons aux uns et aux autres dans un effort de solidarité que nous avons à intégrer pour plus de Fraternité, et de Liberté de chacun. Avec une certaine énergie dût à un découragement légitime, sursaut d’un instinct de survie nous essayons de nous sustenter ce midi tout en retenant notre souffle avec un espoir d’adaptation pour notre Île devant le spectre d’un nouvel enfermement, écho de la partition de l’allocution du Chef de l’Etat, nous étions désormais pendu aux lèvres de Mr Le Préfet : Jacques Billant qui devait affiner les modalités de l’exercice d’un nouveau genre qu’est celui du reconfinement de notre Île, ce soir.



Cependant à la mi-journée, un terrible événement survint une nouvelle fois en notre France, trois personnes ont été tuées dans un lieu fortement et plus que symbolique dans la foi. Oui, trois personnes de notre sol français en ont été retranchées. Trois personnes venant quérir sérénité dans un lieu de paix en ces temps de turpitudes ont été lâchement et sauvagement égorgées alors que nous attendions que Mr Le Préfet à La Réunion prenne la parole ce soir.



Par ailleurs, notre Territoire National Français est-il devenu un terrain de chasse ? Non, cela est bien pire, nous en avons la réalité sous les yeux ! Il s’y passe dans nos rues, des comportements qui sont bien pire que dans un abattoir ! Non, nos rues françaises ne sont pas la scène des nobles professions du boucher et du charcutier ! Notre territoire n’est pas une planche à découper pas plus que le billot dont nous ne sommes pas en tant que français appartenant à une culture, les ingrédients, les mets de ceux qui ne méritent même pas ces titres. Nous ne sommes pas moins que des animaux pouvant être découpés sans l’édiction de Lois qui éradiquerait ce fléau de l’extrémisme, car ç’en est un !



Enfin, il est grand temps que ces agissements extrémistes cessent sur notre sol et partout ailleurs dans le monde ! Nos villes, en tant « qu’habitat » ne sont pas l’équarrissage de ces extrémistes au mépris de leur religion qui finalement est méprisées par eux-mêmes, intégristes, pour de tels actes.