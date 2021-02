La France autorise un troisième vaccin contre le Covid-19

Après ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna, le vaccin du laboratoire AstraZeneca peut être stocké dans des réfrigérateurs classiques.



La HAS (Haute Autorité de Santé) préconise donc de permettre aux sages-femmes, aux médecins dans leurs cabinets ainsi qu'aux pharmaciens de pouvoir l'administrer. En effet, il est plus simple à administrer et à distribuer que ces prédécesseurs.



Petite ombre au tableau :des doutes sur son efficacité sur les personnes de plus de 65 ans sont soulevés en attendant des études supplémentaires. Ce troisième sérum est donc recommandé aux personnes de 50 à 64 ans qui présentent des comorbidités, et au personnel soignant, peu importe leur âge.



Les premières livraisons de doses sont attendues la semaine prochaine, puis s'échelonneront jusqu’à 2,5 millions de doses fin février.