La France a rendu un dernier hommage à Charles Aznavour

Charles Aznavour a eu droit à un hommage national, ce matin, aux Invalides à Paris.



La cérémonie a débuté par le passage en revue des troupes par le président de la République, Emmanuel Macron.



Quelque 200 personnalités avaient été conviées et le public a été également pu assister à la cérémonie. Parmi eux, de nombreux hommes et femmes politiques et des personnalités du monde du spectacle comme Jean-Paul Belmondo, Dany Boon, Eddy Mitchell, Mireille Mathieu, Grand Corps Malade, Enrico Macias Michel Drucker...



Côté politique, plusieurs membres du gouvernement étaient présents, les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, d'anciens ministres comme Jack Lang, Bernard Kouchner ou encore Marine Le Pen.



"Charles Aznavour est devenu naturellement, unanimement un des visages de la France", a déclaré le président Emmanuel Macron. "Au fil des années, cette présence, cette voix, cette intonation reconnaissable entre toutes s'est installée dans nos vies, quelle que soit notre condition, quel que soit notre âge", a souligné le président.