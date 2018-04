A la Une . La France a attaqué le régime Assad en Syrie cette nuit A 3 heures du matin, heure de Métropole, le Président de la République a annoncé envoyer les forces armées françaises en Syrie, pour le début d'une opération militaire avec les Etats-Unis et le Royaume Uni. Ils souhaitent punir le régime de Bachar Al-Assad, accusé d'une attaque à l'arme chimique contre des civils.

La France s'est alliée aux Etats-Unis et au Royaume-Uni pour tenter de frapper contre le régime de Bachar Al-Assad. Emmanuel Macron estime que "nous ne pouvons pas tolérer la banalisation des armes chimiques". En effet, il rappelle dans un communiqué les faits. "Des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants ont été massacrés à l'arme chimique, en totale violation du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies", a-t-il déclaré. Il souligne ses propos en précisant que "la ligne rouge fixée par la France en mai 2017 a été franchie par le régime syrien".



C'est pourquoi, il a ordonné aux forces armées françaises d'intervenir cette nuit, dans le cadre de cette opération militaire internationale menée avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni. L'emploi d'armes chimiques est un énorme danger pour les Syriens et ne doit pas être banalisé. Il précise que "conformément à l'article 35, alinéa 2, de la Constitution, le Parlement sera informé et un débat parlementaire sera organisé, suite à cette décision d'intervention de nos forces armées à l'étranger."



Emmanuel Macron déclare qu'ils vont mettre en place "un mécanisme international d'établissement des responsabilités, prévenir l'impunité et empêcher toute velléité de récidive du régime syrien". Le but est de continuer à "lutter contre Daech, permettre l'accès de l'aide humanitaire aux populations civiles, enclencher une dynamique collective pour parvenir à un règlement politique du conflit, afin que la Syrie retrouve enfin la paix, et veiller à la stabilité de la région". Charline Bakowski Lu 2613 fois





