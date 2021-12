La France a achevé l’ensemble de son processus de décolonisation : C’est une grande fierté !

Après un long processus, entamé il y a 34 ans, en 1987, dans le strict respect de la Charte des Nations-unies et des principes internationaux de décolonisation, les Calédoniens viennent de confirmer pour la 4ème fois et de façon définitive, ce 12 décembre, leur appartenance à la France.



Malgré un corps électoral réduit et structurellement construit pour favoriser l’indépendance, malgré les manœuvres de puissances prédatrices qui font peu de cas des droits de l’Homme, la Nouvelle-Calédonie demeure française et les Calédoniens nos compatriotes.



Je m’en réjouis et félicite les Calédoniens qui - à l’instar des Mahorais qui ont eux-mêmes du confirmer 5 fois leur choix de demeurer français - défendent avec honneur et fierté la France d’Outremer.



Assurément la crise sanitaire a été révélatrice de la puissance du lien de solidarité qui unit les français entres eux par-delà les océans. Sans doute le contexte mondial a rappelé les affinités entre Métropole et Outre-mer. Manifestement le débat a revivifié le sentiment de fraternité et d’appartenance à une même Nation, dans la diversité des origines et des cultures. En vérité l’appel au boycott des indépendantistes n’a été qu’une ultime tentative de brouiller ce qui ne pouvait qu’advenir.



La Nouvelle-Calédonie est française. Mayotte est française. La France a achevé l’ensemble de son processus de décolonisation des territoires ultramarins. C’est une grande fierté !



Cette page définitivement tournée, il nous appartient, ensemble et en fraternité, de pourvoir au rayonnement économique et culturel de la France, notamment de ses Outre-mer.