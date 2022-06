A la Une . La France Insoumise soutient officiellement les 6 candidats de gauche

Dans un communiqué, la France insoumise apporte son soutien aux candidats de gauche encore en course dans les outremers. Les 6 candidats réunionnais sont évidemment concernés. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 15 Juin 2022 à 07:09

Les résultats du premier tour de l’élection législative marquent une poussée des candidatures de la gauche dans les Outre-mer. Au second tour, nous serons présents dans la quasi-totalité des circonscriptions avec des perspectives de victoire dans la majorité d’entre elles.



En Guyane, nous soutenons les candidatures de Mme Yvane Goua et de M. Davy Rimane.



En Martinique, nous soutenons les candidatures de M. Jiovanny William, de M. Marcellin Nadeau et de M. Jean-Philippe Nilor.



À La Réunion, nous soutenons les candidatures de M. Philippe Naillet, de Mme Karine Lebon, de Mme Emeline K/Bidi, de M. Jean-Hugues Ratenon, de M. Frédéric Maillot et de M. Perceval Gaillard.



En Guadeloupe, nous soutenons les candidatures de M. Olivier Serva, de M. Christian Baptiste et de M. Elie Califer.



En Polynésie, nous soutenons les candidatures de M. Tematai Le Gayic, de M. Steve Chailloux et de M. Moetai Brotherson.



À Saint-Pierre et Miquelon, nous soutenons la candidature de M. Olivier Gaston.



En Nouvelle-Calédonie, nous soutenons les candidatures de Mme Walisaume Wahetra et de M. Gérard Reignier.



Nous appelons à la mobilisation des électrices et des électeurs pour permettre leur élection au second tour. Élus, ils et elles pourront siéger au sein des groupes de la NUPES pour participer d’une majorité nouvelle en soutien d’un gouvernement dirigé par Jean-Luc Mélenchon.



