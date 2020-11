A la Une ... La Française des Jeux débarque à Mayotte

Présent jusqu’alors dans tous les départements français à l’exception de Mayotte, la Française des Jeux va commencer à s’y installer. Une arrivée tardive qui ne s’est pas faite sans précaution. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 9 Novembre 2020 à 10:39 | Lu 269 fois

"Jouer comporte des risques" est l’avertissement qui accompagne les publicités de la Française des jeux (FDJ), mais c’est également la raison qui a ralenti l’installation de la société dans le 101e département. Dans un territoire qui n’a pas l’habitude des jeux d’argent, la FDJ a préféré prendre le temps avant de s’y introduire.



"Nous voulions savoir si les joueurs étaient suffisamment matures. Nous ne voulions pas faire n’importe quoi. Il ne faut pas déclencher d’addiction, mais que cela reste récréatif", indique Frédéric Vézy, le directeur de la FDJ pour la zone océan Indien. Après avoir analysé le comportement des Mahorais installés à La Réunion et le bilan du PMU déjà implanté sur l’île aux parfums, tous les voyants étaient au vert pour la FDJ.



L’autre raison qui permet cette installation porte sur un appel d’offres de la direction générale des Finances publiques pour percevoir les amendes et autres reliquats d’impôts. La FDJ va fournir ses terminaux pour assurer cette tâche.



"Cette demande était très forte chez les commerçants de proximité qui souhaite rentabiliser leur commerce. Il y avait une vraie attente", souligne Frédéric Vézy. Pour l’heure, Mayotte compte 3 points de vente et l’objectif sera d’en compter entre 7 et 10 sur tout le territoire. Toutefois, la FDJ ne va fournir que deux gammes de jeux sur quatre. Les jeux de tirage et de grattage seront présents, mais pas les paris sportifs et le jeu Amigo.



