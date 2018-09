La Fournaise : Deux séismes volcano-tectoniques enregistrés aujourd'hui

L’éruption débuté dans la nuit de vendredi à samedi se poursuit. Le trémor volcanique (indicateur de l’intensité éruptive en surface), se maintient à un niveau relativement stable et faible depuis 18h le 15 septembre (14h00 UC), malgré quelques variations au cours des dernières heures, indique l'observatoire du Piton de la Fournaise ce mardi soir.



Deux séismes volcano-tectoniques ont été enregistrés sous les cratères sommitaux au cours de la journée d'hier, ainsi que trois supplémentaires ce mardi. "Les émissions de SO2 enregistrées par les capteurs permanents de l’OVPF sont très supérieures au fond atmosphérique (liées au panache de gaz volcanique), et sont aujourd’hui dispersées majoritairement vers l'ouest depuis le début de journée", précise le bulletin, précisant qu'aucune déformation n’est perceptible depuis le début de l’éruption.



Le front de coulée se situe toujours dans la partie haute de l’enclos et ne semble pas avoir évolué depuis hier. "Le bras de coulée partant vers l’est semble s’être élargi sur son flanc Nord. Un autre bras de coulée s’écoule vers le sud. Son front ne semble pas avoir progressé depuis hier. En fin de matinée ces deux fronts de coulées se maintenaient à plusieurs centaines de mètres du rempart sud de l’enclos. Le front de coulée situé le plus à l’est se trouve actuellement à 2km environ de la rupture de pentes", indique encore l'observatoire.