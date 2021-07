A la Une . La Ford Fiesta MK.2 de Damien Dorseuil est arrivée

La Team Dorseuil dévoilera au public lundi prochain l'une des grandes prétendantes à la victoire, la Ford Fiesta MK.2. Damien Dorseuil et Kévin De Berge espèreront s'imposer à nouveau sur le Tour Auto à bord de ce bolide. Voici le communiqué : Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 12 Juillet 2021 à 17:04



Comme un goût de pas assez ...



Le Team Dorseuil Compétition, tout comme les engagés du 51e Tour Auto 2020, avait été contraint de jeter l'éponge à moins d'une semaine du départ. C'est lors de l'ultime séance d'essais préparatoire au Tour, le lundi que le couperet étaient tombé. Compte tenu de l'évolution de Covidl9, tout événement était annulé.



Toutefois, les membres du team, ses partenaires, sponsors et intervenants étaient bien décidés à ce que cette mise entre parenthèses ne marque la fin du programme construit avec l'importateur local Ford. Dès lors, CFAO Cars et Team Dorseuil Compétition ont rongé leur frein dans l'objectif de concrétiser par le chrono le potentiel de la Ford Fiesta MK.2 entrevu lors des essais.



Bien que la belle bleue soit repartie en métropole dans l'intervalle, le lien privilégié a continué de se consolider avec les partenaires. Dès la confirmation de la reprise du programme rallye sous nos latitudes, Ford Réunion a réactivé la machine et sorti la Fiesta de sa torpeur.



C'est hier, dimanche en toute fin de matinée que le châssis #27 a posé ses roues sur le tarmac de Gillot. A bord du Boeing 777 d'Air Austral UU972 immatriculé F-OLRE, la Rally2 (catégorie R5 en France) a passé sa journée dominicale sous douane avant de goûter de nouveau avec plaisir à l'air réunionnais.



Engagé sur un programme pluriannuel avec le Team Dorseuil Compétition, Ford Réunion tenait particulièrement à permettre aux spectateurs attendus lors du 52° Tour Auto de voir cette voiture évoluer sur nos routes et permettre à l'équipage Damien Dorseuil/Kevin De berge de défendre leur titre de dernier vainqueurs en date du Tour Auto (2019).



Toute l'équipe est mobilisée depuis plusieurs semaines pour faire aboutir ce projet dans la plus grande confidentialité. Bien que tout pratiquant de sport automobile se défende d'être superstitieux, personne ne voulait «faire la boue avant la pluie» ...



Grâce à la confiance renouvelée du pool de partenaires, le Team Dorseuil Compétition va maintenant pouvoir dérouler son programme là où il avait été contraint de s'arrêter il y a un an.



Les réglages définis lors des séances de test 2020 seront réintroduits sur la Ford Fiesta MK.2 avec une différence notable par rapport à l'année dernière. Nouvelle année, nouvelle robe!



Les nouvelles couleurs de course de la Ford seront présentées en direct Live intégral sur différentes plates-formes de réseaux sociaux le Lundi 19 Juillet 2021.