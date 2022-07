La Fontaine du Jardin de la Mairie retrouve sa superbe

Prise en charge APR & CO à La Réunion et rénovée par la société SOCRA, une entreprise française spécialisée dans la conservation, la restauration, la reproduction et la production d’œuvres d’art et de monuments, la fontaine en fonte a été réinstallée le 27 juillet dernier au coeur du jardin de la mairie de Saint-Paul. Caractéristique d’une production en série de la fonderie du Val-d’Osne (1836-1986), cette oeuvre d’art du style classique représentant un angelot a été abîmée par le temps.