La Fontaine de la Vierge en lice pour un projet de mécénat d'Allianz [Ville de Saint-Paul] La Fontaine de la Vierge fait l'objet d'un projet de mécénat d'Allianz afin de bénéficier d'une enveloppe permettant de contribuer à sa restauration. Pour remporter cette enveloppe, il faut que la statue remporte le plus de votes !

Pour voter rien de plus simple, rendez-vous sur ce lien.

Du 12 septembre 2022 au 31 janvier 2023, Allianz France et la Fondation pour la Sauvegarde de l’Art Français vous ont proposé pour la seconde fois de participer à une chasse au trésor exceptionnelle, à travers tout le territoire : celle du Plus Grand Musée de France.

Les salariés et les Agents Généraux Allianz France, ainsi que le grand public, ont identifié plus de 130 œuvres ayant besoin d’une restauration. Parmi elles, la Fontaine de la Vierge.

Les objets, après vérification de leur éligibilité, ont été présentés à un jury, composé de représentants d’Allianz France et de la Sauvegarde de l’Art Français. Ce jury a présélectionné deux ou trois œuvres par région afin d’établir une liste d’œuvres finalistes. Ces dernières ont été choisies pour la rareté de leurs qualités artistiques et le niveau d’urgence de la restauration.

Rappel des règles du jeu

Ces listes régionales sont soumises au vote du public pendant trois semaines : du 1 er mars au 21 mars (fin de vote dans la nuit du 21 au 22 mars, à minuit, heure métropolitaine).

Une œuvre par région sera retenue : 13 en métropole et 3 en Outremer*, soit seize objets au total.

Chaque restauration des œuvres gagnantes sera financée par la remise d’un prix de 8 000 € de la part d’Allianz France. Découvrez à présent les deux projets en lice pour la zone Océan Indien et votez pour votre œuvre favorite !

*Les territoires ultramarins sont regroupés en 3 régions : Amériques, Océan Pacifique et Océan Indien.







