Société La Fondation Ravate offre des repas aux soignants de six EHPAD La Fondation Ravate a décidé d'offrir des repas aux soignants de six EHPAD pendant tout le confinement. Voici son communiqué :

Ils soignent, accompagnent et rassurent nos aînés en cette période difficile. Les soignants des Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) font un travail extraordinaire au sein de ces structures particulièrement touchées par la crise sanitaire actuelle. Pour les soutenir, la Fondation Ravate a voulu leur offrir des déjeuners quotidiennement. Cette initiative a débuté ce lundi 20 avril et durera jusqu’à la fin du confinement prévue pour le 11 mai. Les établissements concernés par cette initiative sont ceux de Bois d’Olives, Bras Long, Les Alizés, Les Lataniers ainsi que l’EHPAD Fabien Lanave et la Résidence Astéria.



"Au-delà du fait que ce geste de notre part est un moyen de montrer au personnel des EHPAD que nous sommes solidaires et que nous les soutenons, il s’agit d’abord et avant tout de soulager chacun de ses membres, qui opère en mode dégradé depuis quelque temps. Depuis le début de cette crise sans précédent, ils font un travail remarquable et difficile auprès de nos aînés, qui sont particulièrement à risque. Nous voulons leur dire que nous ne les oublions pas et surtout, que nous leur sommes reconnaissants pour les risques qu’ils prennent tous les jours", explique Farouk Ravate, PDG du Groupe Ravate. L’idée est de leur mettre du baume au cœur dans cette lutte qu’ils mènent au quotidien contre le coronavirus.



Pour ce projet, la fondation d’entreprise a fait appel aux services d’un traiteur. En sus de les préparer, ce dernier sera également responsable de la distribution des repas auprès des différents établissements. Des règles d’hygiène strictes ont été mises en place pour toutes les étapes, de la préparation à la distribution, afin d’éviter tout risque de propagation du coronavirus. Toutes les mesures seront prises pour respecter les protocoles de sécurité dans les EHPAD qui font actuellement l’objet d’une surveillance étroite.



« Nous remercions la Fondation Ravate pour l’aide qu’elle nous apporte dans la gestion de cette crise sanitaire. Ces démonstrations de solidarité et de soutien sont essentielles pour nos établissements de santé et chacun de ses professionnels qui œuvrent au quotidien avec engagement et courage », confie Frédéric Pothin, Délégué régional de la FEHAP Océan Indien.



Pour la Fondation Ravate, cette action s’inscrit dans le droit-fil de ses engagements depuis sa création, à savoir le soutien aux projets de solidarité et d’entraide dans les domaines éducatif, culturel, scientifique et médical. « Nous avons toujours été guidés, dans chacune de nos initiatives, par la responsabilité du groupe Ravate, qui est de toujours agir dans l’intérêt général et veiller au bien commun », soutient Farouk Ravate. D’ailleurs, des masques de protection ont également été distribués par le groupe Ravate aux héros en blouse blanche du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Ouest. N.P Lu 138 fois







