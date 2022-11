Communiqué

La Flamme du Soldat inconnu acheminée au sommet du Piton des Neiges

Des militaires de FAZSOI, et plus particulièrement du 2e RPIMa, ont acheminé la Flamme du Soldat inconnu au sommet du Piton des Neiges, accompagnés par des membres de la SMLH (Société des membres de la Légion d'honneur), des vétérans, des association sportives et patriotiques.