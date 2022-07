La Fête nationale rayonne jusqu’à Saint-Paul

Le Jardin de la liberté de Saint-Paul accueille la cérémonie de célébration de la Fête nationale ce jeudi 14 juillet 2022. Cette cérémonie symbolique ravive le souvenir de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789.



Ce jour-là, des Françaises et des Français se dressent pour dire non à l’arbitraire. La prison royale tombe. Ce bâtiment constitue alors le symbole d’une monarchie absolue de droit divin. Face à un roi de France sourd à la détresse de ses sujets, un esprit révolutionnaire enrobe Paris.



Alors que le pays traverse une crise majeure, Louis XVI balaie les aspirations populaires de la France déconsidérée, de la France oppressée, de la France opprimée. En 1789, de vives tensions agitent le pays. Les récoltes sont mauvaises. Le prix du pain tutoie les sommets. Le travail manque.



Les plus pauvres n’ont plus le pouvoir de vivre. Les familles ne parviennent plus à nourrir leurs enfants. Les famines deviennent fréquentes. Le roi n’entend pas les revendications de justice, de liberté et de reconnaissance du peuple.