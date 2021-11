A la Une . La Fête de la science se déplace à Mafate

​Si tu ne vas pas à la science, la science viendra à toi. Sciences Réunion expérimente cette année un format inédit en se "délocalisant" dans le cirque de Mafate. Les photos sont signées Serge Marizy. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 15 Novembre 2021 à 15:55





Depuis ce lundi matin, les enfants de Mafate profitent de toutes les connaissances du réseau d’intervenants de Sciences Réunion pour étancher leur soif de curiosité.



"Même si l’école de Mafate est fermée le lundi matin, les enfants sont quand même venus, de la Nouvelle et de Marla", explique James Caratini, président de Sciences Réunion. Cette "école buissonnière" leur permet de poser toutes les questions qui leur passent par la tête dans des domaines aussi divers que le milieu marin, l'air ou encore celui de la chimie.



Cinq grands partenaires participent à ce moment de curiosité scientifique : le Muséum d’histoire naturelle qui apporte dans le cirque des collections de musée sur les araignées et les insectes de l’île. La Réserve marine qui propose des ateliers et animations sur le monde marin. Un monde que certains habitants des hauts et surtout ceux enclavés comme Mafate n’ont pas eu le loisir de voir.



De leurs côtés, deux scientifiques de l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer expliquent leurs recherches pour la connaissance des écosystèmes marins. Puis, "Les petits débrouillards" proposent des ateliers sur la thématique des plastiques, la fabrication de fusées à eau ou encore un jeu de plateau "kissa y lé".



Enfin, naturellement, Sciences Réunion, qui assure l’organisation de cet événement depuis 30 ans, propose elle aussi trois ateliers. Les petits Mafatais ont même droit à la grande découverte d’une imprimante 3D dont on parle tant depuis quelques années.



Si les animations sont en tout premier lieu réservées aux enfants de la Nouvelle et de Marla, le partage pédagogique n’est par fermé aux plus grands avec des conférences. La curiosité atteint même les touristes de passage dans le cirque, en rigole le chef d’orchestre de ce village de la science dans le cirque.



La quinzaine d’intervenants des différents instituts ou laboratoires sont montés à Mafate à pied, à l’exception du matériel nécessaire aux ateliers qui a été acheminé par hélicoptère, et il en sera de même pour le chemin du retour après ces 48 heures d’explications et d’expérimentations de concepts scientifiques rendus accessibles au grand public.



L'évènement annuel de culture scientifique est proposé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et c'est à ce titre que la rectrice Chantal Manès Boisseau s'est rendue ce lundi à la rencontre des écoliers et des intervenants.



