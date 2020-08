La Fête de la Salette n'aura pas lieu

Hier mardi 11 Août, le Premier Ministre Jean Castex s’est exprimé sur la situation épidémique en France et notamment, sur la tenue des grands rassemblements. En effet, jusqu'ici prévue le 1er septembre, la levée de l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes a été repoussée au 30 octobre 2020. L’assouplissement escompté des mesures sanitaires a donc laissé place à un durcissement de la réglementation en vigueur.



C’est dans ce contexte de durcissement des mesures sanitaires et face à la situation épidémique incertaine que la Ville de Saint-Leu a pris la décision d’annuler les festivités foraines et les spectacles gratuits organisés traditionnellement à l’occasion de la Fête de la Salette.



Pendant plusieurs semaines, nos services ont étudié les différentes pistes afin d’organiser cet événement dans les meilleures conditions possibles. Car oui, nous le savons : la Fête de la Salette est un événement cher au cœur des Saint-Leusiens et des Réunionnais. Néanmoins, en sa qualité d’organisateur, la Ville de Saint-Leu a le devoir de protéger la population avant tout.



Dans cette période à risque de retour de vacances et de reprise des cours, la sécurité de chacun et la santé de tous, doit primer. Face à cette crise sanitaire, restons prudents et soyons responsables.