La Fête de la Pomme de Terre 2023

La Fête de la Pomme de Terre, s'est déroulée sur le week-end du samedi 8 et dimanche 9 juillet.



Au programme de nombreuses activités et animations étaient au rendez-vous: vente directe de diverses variétés de Pommes de Terre, du producteur au consommateur, le singulier concours de Mister Patate: course de ramassage de pommes de terre, en passant par de l'épluchage ou encore une course de brouette, le concours s'est déroulé sur plusieurs étapes.



Un week-end ensoleillé à la Plaine-des-Cafres, pour célébrer la Pomme de Terre, sur le Site de Miel Vert.



Une très bonne influence également, avec la présence de 45 000 visiteurs sur le week-end.



Plus de 46 tonnes de pommes de terre ont été vendues.



Concernant le singulier concours de Mister Patate, notre grand vainqueur est Herbert Lebreton !