A la Une . "La Fête à Macron" poursuivie à La Réunion En métropole, et notamment à Paris, ils sont des milliers à avoir répondu présents à la "Fête à Macron", pour montrer leur mécontentement face à son gouvernement. Le mouvement s'étend à l'outremer et notamment à La Réunion, où les manifestants ont également tenu à s'exprimer ce samedi.

"Il faut que cela cesse" voilà ce que veulent dire les nombreuses personnes descendues dans la rue ce samedi. Des milliers de personnes ont été invitées à exprimer leur colère et leurs espoirs concernant le gouvernement du Président de la République Emmanuel Macron.



Cette manifestation est à l'initiative du député de La France insoumise (LFI) François Ruffin, qui a organisé la "Fête à Macron" ce samedi 5 mai. Mais LFI n'en est pas pour autant l'organisatrice, l'idée vient également des rangs d’anciens manifestants du mouvement Nuit debout.



Selon Le Monde, d'autres célébrités seront également présentes à la manifestation parisienne. Pierre Laurent (PCF), Benoît Hamon (Générations), Olivier Besancenot et Philippe Poutou (NPA) sont notamment attendus. Jean-Luc Mélenchon, chef de fil de LFI devrait tenir un discours. Plus de 2 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés à Paris, afin de palier tout éventuel débordement.



Contre Macron de Paris à La Réunion



Le mouvement se poursuit également à Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Rennes et même à La Réunion. Les Réunionnais sont invités ce samedi dès 16 heures sur le front de mer à Saint-Leu, pour "Ansamb na dire STOP à Macron et son monde". La fête à Macron réunionnaise a débuté dès 9h30 ce matin, au Petit Marché de Saint-Denis, avec une distribution de tracts.



Tous souhaitent dénoncer les décisions prises par le Président de la République. Que ce soit "la baisse des APL, la hausse de la CSG, la suppression des emplois aidés, la sélection à l'université, le saccage de l'environnement, la casse des services publics, la baisse de 5 milliards dans la Santé, les ordonnances contre les travailleurs, la suppression de l'ISF... la liste est trop longue." Pour eux, avec Emmanuel Macron, c'est "tout pour les riches et les multinationales, et rien pour ceux 'qui ne sont rien'". Charline Bakowski Lu 886 fois





