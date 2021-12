A la Une ..

"La Fête", la meilleure chanson pour passer à l'an neuf

Voilà, c’est le dernier jour de l’année et on a envie de penser à autre chose que subir des restrictions à n’en plus finir. On a envie de faire la fête, de rire, de passer du bon temps et puis c’est l’été ! Ça sent bon les vacances, le soleil, la plage, la musique, la sieste… et les chansons qui vous font oublier tous les tracas quotidiens. Passer le réveillon sans musique ? Impensable ! Alors fêtons dignement le Nouvel An, avec "La Fête", la nouvelle chanson qui réunit Dj Yaya, Tipay, Maria, Juan Adois et Tony, sur une musique festive, dans le respect des mesures en vigueur. Bon réveillon et bonnes fêtes de fin d’année à tous !