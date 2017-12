La Fèt’kaf à Trois-Bassins les 16 et 17 décembre !

L’association Chocas bleus, Coco lé en fer et TBFC en partenariat avec les associations de la ville de Trois-Bassins vous invitent à la « Fét’ Kaf Gayar Maloya ». Alon krazé… les 16 et 17 décembre 2017 sur la Place des Festivités et au stade Saint-Alme.



Au programme :





Samedi 16 décembre 2017 (Place des Festivités / Stade Saint-Alme) Plateau musical : 13h30 : Fait roulé

14h00 : Jerry Bouclier

14h30 : Franko Marka

15h00 : Cillon

15h30 : Mathis Maloya

16h30 : Feeling roots

17h30 : Zumba // Challenge Moring

18h30 : Souk Denis

19h30 : Root’s Band

20h00 : Ker Dalon

21h30 : Danyel Waro Tournoi de football : Phases de qualification

Concours culinaire : Présélections (marmite découvert)

Dimanche 17 décembre 2017 (Stade Saint Alme) In l’ambyans la kour avec Patrick Manan, Zen T Panon, Krév’Ker Maloya, Ker Dalon, … avec riz sofé !

Tournoi de football : quarts de finale + finale

Concours culinaire : ingrédients et produits imposés + finale

Puis remise des prix Informations et inscriptions

► Tournoi de football : 0692 84 07 24

