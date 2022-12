La Fet Kaf à Cimendef

Le 20 Désanm i résonne dann Sin Pol ! 174 ans après l’abolition de l’esclavage, La Réunion se souvient et commémore cet anniversaire. Ce jour de liberté, la Fet Kaf. Aussi, la Région Réunion a choisi la date symbolique du 20 Désanm pour inauguré le bâtiment Cimendef, plusieurs années après sa construction. ” C’est avec une émotion intense car nous avons attendu plusieurs années pour que ce lieu que nous souhaitions fédérateur, attractif et ouvert à la population soir enfin baptisé du nom de cet esclave connu pour ne jamais courbé l’échine : le légendaire CIMENDEF. Esclave marron, originaire de Madagascar, cet homme se baptisa lui-même Cimendef une fois délivré de ses chaînes. En fuite dans l’intérieur de l’île, il fonde avec d’autres marrons et sa femme, une communauté à Mafate”, relate le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN lors de cette inauguration en présence de Sylvie Cendre, sous-préfète de Saint-Paul, de la présidente de la Région Réunion, Huguette BELLO, et des élu(e)s de la Ville. D’ailleurs, le nom « Cimendef » signifie, « non-esclave » en malgache. Abattu par François Mussard, un chasseur de noirs marrons, Cimendef marquera l’île d’une empreinte indélébile en donnant son nom à un sommet montagneux de La Réunion. Ce sommet qui sépare le Cirque de Mafate et de Salazie et qui culmine à 2 228 mètres. Non moins imposant que ce sommet rocheux, le Conservatoire à Rayonnement Régional se dresse du haut de ses 34 mètres, tel un phare culturel, à l’entrée de la Ville de Saint-Paul. “Ce sont 4 000 mètres carrés édifiés sur 7 niveaux que la population doit se réapproprier”, réaffirme le premier magistrat. Après cette inauguration, le parvis de Cimendef accueille le Kabar fèt Kaf avec Zaza Maloya, Apolonia, Gado, Votia, DJ Dan, JAV.