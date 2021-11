Communiqué La Fédération tamoule de La Réunion apporte son soutien à Air Austral

La Fédération tamoule de La Réunion réagit au rapprochement annoncé entre Corsair et Air Austral. Elle souhaite "voir les investisseurs réunionnais s’approprier cet outil de transport" dans un engagement public/privé. Par NP - Publié le Lundi 22 Novembre 2021 à 08:29

Nous subissons de plein fouet les conséquences de cette pandémie mondiale et, dans ce contexte, la compagnie aérienne locale Air Austral n’est malheureusement pas épargnée.

La Fédération tamoule de La Réunion tient à apporter son soutien à notre compagnie régionale qui a pu en 2013 ouvrir le ciel réunionnais vers d’autres horizons, notamment vers l’Asie. Cette ligne aérienne permet, depuis le développement, des échanges en termes touristiques, culturels, cultuels, économiques... et sa suppression pénaliserait les Réunionnais.



Sans préjuger des stratégies étatiques et entrepreneuriales, à notre modeste niveau, nous souhaitons voir les investisseurs réunionnais s’approprier cet outil de transport, de communication, de développement économique, primordial aux échanges dans l'ensemble des pays de la zone Océan Indien.



Air Austral mérite l'engagement de tous les acteurs publics et privés pour construire ensemble des stratégies financières, essentielles à la sauvegarde de cette compagnie, symbole de l'identité réunionnaise. Laissons notre paille-en-queue voguer librement vers d’autres horizons !