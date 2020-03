La Fédération tamoule appelle à l'annulation de toutes les célébrations cultuelles et manifestations culturelles

Société La Fédération tamoule appelle à l'annulation de toutes les célébrations cultuelles et manifestations culturelles "Nous demandons à l’ensemble des coreligionnaires hindous, aux responsables des kôvils (temples)d’annuler toutes les célébrations cultuelles et manifestations culturelles programmées ou usuelles et de suivre scrupuleusement les consignes en vigueur", c'est le message que souhaite faire passer la Fédération tamoule de La Réunion :

Notre Ile traverse actuellement un moment difficile avec la propagation du Coronavirus. Il est important pour nous de se protéger, de protéger notre population en respectant les consignes des autorités publiques.



Nous demandons à l’ensemble des coreligionnaires hindous, aux responsables des kôvils (temples)d’annuler toutes les célébrations cultuelles et manifestations culturelles programmées ou usuelles et de suivre scrupuleusement les consignes en vigueur.



Nous vous rappelons qu’il est notamment interdit le rassemblement de personnes quel qu’en soit le nombre. Ces mesures ont pour effet de limiter la propagation du virus afin de préserver votre santé ainsi que celle de vos proches.

Unissons nos prières.



Pour le Conseil d'Administration, Le président, Jean Luc AMARAVADY Nicolas Payet







