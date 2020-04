A la Une . La Fédération des Médecins de France Réunion accuse Cyrille Melchior de favoritisme Selon la Fédération des Médecins de France (FMF) Réunion estime que le président du Conseil Départemental fait du favoritisme. Selon eux, il privilégie les médecins membres de l’Océan Indien Innovation Santé (OIIS) dans la répartition des dons.







Une nouvelle qui risque de faire l’effet d’une bombe au palais de la Source. Cyrille Melchior est accusé de plusieurs irrégularités par la FMF. La cause de cette charge : la distribution de dons uniquement en direction des médecins membres de l’OIIS. Un scandale pour la Fédération à l’heure où tous les professionnels de santé manquent de matériels de protection.



La FMF se réserve le droit de donner des suites à cette affaire. Nul doute que Cyrille Melchior ne laisse pas passer non plus ces accusations.

Communiqué de la FMF Réunion :



Nous avons appris le 8/4/20 que M. Cyrille Melchior, président du Département, avait remis à Mme la Dr Christine Kowalczyk, présidente de la plateforme OIIS, tout ce dont l’ensemble des médecins libéraux manquaient par l’inefficacité abyssale de l’ARS Réunion. L’ARS, donc l’État, est le destinataire d'une partie des impôts de l’ensemble de la population et des médecins, libéraux ou non libéraux. Il en est de même pour le budget du Département alloué sur des fonds publics dont il a la charge de saine gestion.



Nous voudrions savoir pourquoi seuls les médecins adhérents à la plateforme OIIS sont les destinataires des libéralités de M. Melchior et en quoi cette plateforme est habilitée à recevoir ses dons de façon discrétionnaire ?



Nous demandons des éclaircissements sur les liens existant entre OIIS et le département. Liens qui justifieraient l'allocation privilégiée de ces ressources et privant, de facto, les non affiliés de cette dotation.



En aucun, cas cette plateforme et ceux qui y participent ne doivent être les uniques bénéficiaires de ces allocations alors que c’est toute la profession, affiliée à OIIS ou pas, qui est à la peine pour se procurer le matériel essentiel pour assurer sa protection dans la lutte contre le CoVid19. Dans la mesure où ce matériel est donné par une institution abondée par l’impôt de l'ensemble des citoyens, il s’agit là d’un manifeste détournement des fonds publics et de népotisme avéré.



Nous nous réservons le droit de donner toute suite utile à cette affaire.



La Fédération des Médecins de France Réunion

