A la Une . La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs de la Réunion rappelle les règles sanitaires à suivre La FNTV rappelle aux usagers des transports en commun les pratiques auxquels ils seront soumis dès demain.

Par Aurélie Hoarau - Publié le Dimanche 10 Mai 2020 à 14:42 | Lu 313 fois

Dès demain matin, l’ensemble des réseaux transports en commun de l’île reprendront des lignes et des horaires proches de la normale. Depuis plusieurs jours les autorités organisatrices de mobilité, les services de l’État, les opérateurs de transports, les entreprises de transport et la FNTV se sont mobilisés pour mettre en place des mesures sanitaires pour la santé et la sécurité des voyageurs et de tous les collaborateurs des réseaux, particulièrement les conducteurs directement exposés. Les mesures sanitaires pour les usagers sont les suivantes : • Le port du masque est obligatoire pour monter dans les bus et les cars ; • La distanciation physique à bord est imposée jusqu’à nouvel ordre ; • La vente de titres de transports à bord des bus et des cars est suspendue sur tous les réseaux de transports de l’île. Elle se fera dans les gares routières et auprès des dépositaires et par tout support dématérialisé. • La validation des titres reste la règle. La FNTV demande à tous les voyageurs de respecter ces mesures. Il est également recommandé aux usagers réguliers des transports publics de privilégier les déplacements domicile-travail aux heures de pointe.